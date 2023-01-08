Шойгу победил Пригожина, Лукашенко идет на Запад, Шольц уступил Байдену, Бахмут, Соледар. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

переговорах президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые активизировали поставку батареи ЗРК Patriot Украине, мобилизации европейских партнеров и новых поставках танков;

боях на востоке Украины вокруг Бахмута и Соледара, которые атакуют российские оккупанты;

так называемом рождественском перемирии;

украинских санкциях против российских артистов, среди которых рэпер Баста, Валерия, Филипп Киркоров, Евгений Петросян и других;

том, что просит у Запада белорусский диктатор Александр Лукашенко;

том, как министр обороны РФ Сергей Шойгу победил создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;

новом призыве в России и планах мобилизации полумиллиона человек;

совместном производстве иранских дронов в России и многом другом .

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".