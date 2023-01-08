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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Шойгу победил Пригожина, Лукашенко идет на Запад, Шольц уступил Байдену, Бахмут, Соледар. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • переговорах президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которые активизировали поставку батареи ЗРК Patriot Украине, мобилизации европейских партнеров  и новых поставках танков;
  • боях на востоке Украины вокруг Бахмута и Соледара, которые атакуют российские оккупанты;
  • так называемом рождественском перемирии;
  • украинских санкциях против российских артистов, среди которых рэпер Баста, Валерия, Филипп Киркоров, Евгений Петросян и других;
  • том, что просит у Запада белорусский диктатор Александр Лукашенко;
  • том, как министр обороны РФ Сергей Шойгу победил создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;
  • новом призыве в России и планах мобилизации полумиллиона человек;
  • совместном производстве иранских дронов в России и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, США, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, Александр Лукашенко, Джо Байден, война, Сергей Шойгу, мобилизация, трансляция, журналисты, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, интервью, ЗРК Patriot, Василий Голованов, Олаф Шольц, российские оккупанты
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