Суицид Путина, Пригожин, обстрелы Украины, скандал вокруг "Дождя". Интервью Гордона с Белковским. Трансляция

Белковский: Конец путинского режима будет через три-четыре года Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Белковский говорил о:

ситуации на фронте и том, из каких районов Украины российские войска будут вытеснены в ближайшее время;

стратегии президента РФ Владимира Путина;

российском бизнесмене, основателе частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;

массированных обстрелах энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами;

том, зачем Россия так настаивает на переговорах с Украиной;

потолке цен на российскую нефть и том, какие это будет иметь последствия;

президенте США Джо Байдене и его отношении к Путину;

скандале вокруг вещающего из Латвии российского телеканала "Дождь";

преемнике Путина.

"Конец путинского режима будет через три-четыре года. Путин пройдет свой суицидальный путь до конца, он не хочет мира – только передышки", – сказал во время интервью политолог.

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Вел авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы".

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.