ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Суицид Путина, Пригожин, обстрелы Украины, скандал вокруг "Дождя". Интервью Гордона с Белковским. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Белковский: Конец путинского режима будет через три-четыре года
Белковский: Конец путинского режима будет через три-четыре года
Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским политологом Станиславом Белковским.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Белковский говорил о:

  • ситуации на фронте и том, из каких районов Украины российские войска будут вытеснены в ближайшее время;
  • стратегии президента РФ Владимира Путина;
  • российском бизнесмене, основателе частной военной компании "Вагнер" Евгении Пригожине;
  • массированных обстрелах энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами;
  • том, зачем Россия так настаивает на переговорах с Украиной;
  • потолке цен на российскую нефть и том, какие это будет иметь последствия;
  • президенте США Джо Байдене и его отношении к Путину;
  • скандале вокруг вещающего из Латвии российского телеканала "Дождь";
  • преемнике Путина. 

"Конец путинского режима будет через три-четыре года. Путин пройдет свой суицидальный путь до конца, он не хочет мира – только передышки", – сказал во время интервью политолог. 

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Вел авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы".

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику Путина.

В марте 2022 года, после полномасштабного вторжения российских войск в Украину, покинул Россию.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Станислав Белковский, Джо Байден, война России против Украины, телеканал Дождь, Евгений Пригожин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Белковский утверждает, что московская элита паникует и устраивает пиар-атаки, чтобы повлиять на Путина  
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Белковский: Как говорят разные источники, в Москве определенная элитная паника по поводу происходящего. Значительной части элит хотелось бы выскочить и соскочить G
20 октября, 2022 19.55  
Белковский считает, что ЧВК "Вагнер", созданная Пригожиным, одна из самых боеспособных сил в России на сегодня, это вызывает ревность военных  
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
Белковский: Пригожин сейчас пользуется ситуацией, чтобы показать, что война проиграна, а она проиграна, потому что минобороны и Генштаб годы напролет вводили Путина в заблуждение G
20 октября, 2022 17.30  
Белковский: Запад уже понял, что ситуация развивается для Путина неблагоприятно. И Запад во многом перебоялся  
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
Белковский: Пакет, который Путин предлагает Западу через Эрдогана, – признание аннексии почти 20% территории Украины, возобновление сотрудничества в энергетике и обмен активами G
19 октября, 2022 08.03  
Белковский: Я очень надеюсь, что мы всего этого избежим. Тут надо умерить свою фантазию, чтобы не зайти в ней слишком далеко... Но ясно, что последствия для РФ будут очень серьезными  
МИР, ВОЙНА В УКРАИНЕ
Белковский: США будут знать заранее о планах Кремля применить тактическое ядерное оружие и нанесут превентивный неядерный удар по критическим объектам в России G
17 октября, 2022 10.13  
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%
Офицер зенитно-ракетных войск Смажный: Три месяца назад у нас не было понятия об антидроновой защите. Сейчас эффективность работы по дронам приближается к 100%
  Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика
  Азовец Дутчак: На допросах я говорил: украинский национализм отличается от нацизма как стульчик от электрического стульчика G
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались
  Шустер: Русский патриот должен спросить: "Путин, что ты с нами сделал?", а не на каком автомобиле ездить. На кладбище будешь ездить. Эти автомобили пока остались G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 