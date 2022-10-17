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Белковский: Я уехал из России в марте, поскольку статья о фейках про вооруженные силы мне вполне угрожала

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Белковский назвал две причины выезда из России
Белковский назвал две причины выезда из России
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский политолог Станислав Белковский сообщил, что покинул Россию в марте в связи с возможными преследованиями за высказывание о войне России против Украины, которую пропаганда РФ называет "спецоперацией".

"Я называл войну войной, пока я сидел в РФ, до 8 марта нынешнего года (полномасштабное вторжение началось 24 февраля. – "ГОРДОН"). Потом я уехал из РФ, поскольку ст. 207, ч. 3 мне вполне угрожала. Это "дискредитация вооруженных сил" и распространение "фейков" о них. "Фейк" – это любая правда о вооруженных силах", – сказал Белковский.

По его словам, "еще более важной причиной" выезда было сворачивание его проектов.

"Закрылись все мои проекты, исчезли все мои занятия буквально за две недели. И из человека, который чем-то занят и где-то условно приемлем для некоторой части российских элит, я превратился в лицо совершенно неприемлемое. Поэтому я мог только лежать на диване и ждать ареста. И я решил, что лежать на диване и не ждать ареста для меня более предпочтительный вариант, в какой бы точке мира это ни происходило", – объяснил политолог.

Он подчеркнул, что сейчас у него "нет никакой проблемы называть войну войной".

"Именно поэтому я могу себе позволить ее так не называть. Потому что "спецоперация Z" – это гораздо больше, чем война. Это действительно проект [президента России] Владимира Путина по обрушению мира", – считает Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Белковский родился в 1971 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института управления. Некоторое время работал программистом, затем занялся политическим консалтингом. В разные годы сотрудничал с такими политиками, как Борис Березовский, Ирина Хакамада, Константин Боровой.

В 2002-м учредил организацию "Совет по национальной стратегии", которая объединила группу из 23 российских экспертов, и несколько лет был ее руководителем. В апреле 2004 года создал и возглавил организацию "Институт национальной стратегии", но спустя пять лет заявил о выходе из ее состава. В 2003 году подготовил несколько резонансных докладов, среди которых "Одиночество Путина" и "Государство и олигархия". Вел авторскую программу на радиостанции "Эхо Москвы".

Политолог часто комментирует происходящее в Украине и России, критикует политику Путина.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, преследования, Станислав Белковский, война, пропаганда, арест, вторжение, война России против Украины, спецоперация
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