Белковский: Я уехал из России в марте, поскольку статья о фейках про вооруженные силы мне вполне угрожала

"Я называл войну войной, пока я сидел в РФ, до 8 марта нынешнего года (полномасштабное вторжение началось 24 февраля. – "ГОРДОН"). Потом я уехал из РФ, поскольку ст. 207, ч. 3 мне вполне угрожала. Это "дискредитация вооруженных сил" и распространение "фейков" о них. "Фейк" – это любая правда о вооруженных силах", – сказал Белковский.

По его словам, "еще более важной причиной" выезда было сворачивание его проектов.

"Закрылись все мои проекты, исчезли все мои занятия буквально за две недели. И из человека, который чем-то занят и где-то условно приемлем для некоторой части российских элит, я превратился в лицо совершенно неприемлемое. Поэтому я мог только лежать на диване и ждать ареста. И я решил, что лежать на диване и не ждать ареста для меня более предпочтительный вариант, в какой бы точке мира это ни происходило", – объяснил политолог.

Он подчеркнул, что сейчас у него "нет никакой проблемы называть войну войной".

"Именно поэтому я могу себе позволить ее так не называть. Потому что "спецоперация Z" – это гораздо больше, чем война. Это действительно проект [президента России] Владимира Путина по обрушению мира", – считает Белковский.

Белковский: Ботоксы Путина – проявления страха старости. Если к нему прислонить батарею – он потечет. Читайте полную версию интервью

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube