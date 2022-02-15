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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Тюрьма, Путин, Навальный, Немцов, Лукашенко, Карпов, Корчной, Карлсен. Интервью Гордона с Каспаровым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским шахматистом и политиком, 13-м чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым.

Интервью записали по Skype, оно продолжалось полтора часа.

Во время интервью Каспаров рассказал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, как эмигрировал в США и собирается ли возвращаться в Россию, о том, когда, по его мнению, президент РФ Владимир Путин уйдет из власти и какое будущее ждет Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, о том, поддержал ли решение российского оппозиционера Алексея Навального вернуться в Россию, кто стоит за его отравлением "Новичком" и убийством другого российского оппозиционера, Бориса Немцова, о том, кого считает сильнее в шахматах – Анатолия Карпова, Виктора Корчного, Вишванатана Ананда, Владимира Крамника, Магнуса Карлсена или себя, а также о том, чем сейчас занимается, и о своей семье. 

Каспаров родился в 1963 году в Баку (Азербайджан). Имя при рождении – Гарри Кимович Вайнштейн. В 1986 Каспаров окончил Педагогический институт иностранных языков в Азербайджане. Во время армянского погрома в Баку в 1990 году вместе с семьей переехал в Москву.

Заниматься шахматами начал в семь лет. В 1980 году стал самым молодым в мире гроссмейстером. В 1981 году завоевал звание чемпиона СССР по шахматам. В 1985 году стал 13-м чемпионом мира по шахматам. Каспаров пять раз защищал звание чемпиона мира, в том числе в матчах против главного соперника Карпова, однако потерял его, потерпев поражение от Владимира Крамника в 2000 году. В 2005 году завершил спортивную карьеру, посвятив себя литературной и политической деятельности.

Автор нескольких книг, среди которых – серия "Мои великие предшественники", состоящая из подробных биографий и анализа партий выдающихся шахматистов прошлого, "Зима близко: Почему Владимира Путина и врагов свободного мира нужно остановить", "Человек и компьютер. Взгляд в будущее". 

С начала 1990-х активно участвует в политической жизни России. Является одним из лидеров российской оппозиции, на протяжении многих лет критикует политику Путина. Участвует в ряде оппозиционных движений, в частности является сооснователем Форума свободной России.

В 2013 году, опасаясь политического преследования, с семьей переехал жить в США. 

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Борис Немцов, Дмитрий Гордон, Беларусь, Александр Лукашенко, шахматы, Алексей Навальный, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов, Виктор Корчной, Магнус Карлсен
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