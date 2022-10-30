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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Убийство командующего в РФ, удары по Севастополю, Россия просит переговоров, бегство Собчак. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • потерях российской армии за неделю;
  • данных британской разведки;
  • просьбах России о переговорах;
  • речи президента РФ Владимира Путина на "Валдае";
  • умрет ли скоро Путин;
  • псевдоубийстве командующего войсками Центрального военного округа РФ Александра Лапина;
  • вероятной вербовке в ЧВК Евгения Пригожина заключенных с ВИЧ и гепатитом C;
  • том, стала ли Ксения Собчак жертвой или новым спецпроектом Путина.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллине (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Ксения Собчак, Севастополь, YouTube, заключенные, переговоры, трансляция, журналисты, интервью, Евгений Пригожин, Василий Голованов, войска, ЧВК, Александр Лапин
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