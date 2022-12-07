Война, кладбище, отношение к россиянам, Амосов, спасение Броневого. Интервью Гордона с Тодуровым. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Тодуров говорил о:
Часть интервью была записана в операционной – Тодуров в день записи программы провел несколько операций на сердце.
Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).
В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).
Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 15 тыс. операций.
В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.
Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.