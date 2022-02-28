Тодуров – российским врачам и интеллигенции: Когда-нибудь вам будет очень стыдно, что вы промолчали в этот момент

Тодуров вчера показывал, как детское отделение института работает в подвале из-за обстрелов. Сегодня он показал одну из пациенток, которой несколько дней назад сделали пересадку сердца, и рассказал, что до вторжения РФ Институт сердца делал порядка 30 операций в день.
"Еще несколько дней назад наша страна жила мирной жизнью и мы делали высокотехнологичные операции, спасали людей. [...] Вы только вдумайтесь: несколько дней назад на Украину упали российские ракеты. Последний раз с моей страной это было 22 июня 41-го года, когда немцы бомбили Киев и другие города. Сегодня россияне бомбят многие города Украины, сотни танков, военной техники, вертолетов, тысячи российских солдат находятся в Украине и убивают наших детей, наших стариков, наших жен", – обратился Тодуров.
Он призвал своих российских коллег не быть немыми соучастниками преступлений России в Украине.
"Вы сегодня являетесь немыми свидетелями и немыми соучастниками этих событий. Когда-нибудь вам будет очень стыдно, что вы промолчали в этот момент – когда погибают не только украинцы, погибают сегодня и ваши дети. На сегодняшний день более 4 тыс. погибших русских солдат. Это ребята в возрасте моего сына, им по 20–22 года, некоторые младше. И они погибают сегодня в Украине. В ваших силах это остановить. Я вас очень прошу, выйдите на улицу, выскажите свое мнение. Не будьте немыми соучастниками преступления, которое творится сегодня на моей земле!" – сказал он.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным МВД Украины, в Украине погибло 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили более 2 тыс. человек.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.
Президент РФ Владимир Путин 27 февраля поручил перевести силы сдерживания в российской армии в особый режим боевого дежурства. "Медуза" предполагает, что речь идет о стратегических силах сдерживания. На сайте минобороны РФ указано, что в них входит в том числе ядерное оружие.