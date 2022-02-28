Тодуров – российским врачам и интеллигенции: Когда-нибудь вам будет очень стыдно, что вы промолчали в этот момент

Тодуров: Я вас очень прошу, выйдите на улицу, выскажите свое мнение. Не будьте немыми соучастниками преступления, которое творится сегодня на моей земле! Скриншот: ГОРДОН / Telegram

Тодуров вчера показывал, как детское отделение института работает в подвале из-за обстрелов. Сегодня он показал одну из пациенток, которой несколько дней назад сделали пересадку сердца, и рассказал, что до вторжения РФ Институт сердца делал порядка 30 операций в день.

"Еще несколько дней назад наша страна жила мирной жизнью и мы делали высокотехнологичные операции, спасали людей. [...] Вы только вдумайтесь: несколько дней назад на Украину упали российские ракеты. Последний раз с моей страной это было 22 июня 41-го года, когда немцы бомбили Киев и другие города. Сегодня россияне бомбят многие города Украины, сотни танков, военной техники, вертолетов, тысячи российских солдат находятся в Украине и убивают наших детей, наших стариков, наших жен", – обратился Тодуров.

Он призвал своих российских коллег не быть немыми соучастниками преступлений России в Украине.

"Вы сегодня являетесь немыми свидетелями и немыми соучастниками этих событий. Когда-нибудь вам будет очень стыдно, что вы промолчали в этот момент – когда погибают не только украинцы, погибают сегодня и ваши дети. На сегодняшний день более 4 тыс. погибших русских солдат. Это ребята в возрасте моего сына, им по 20–22 года, некоторые младше. И они погибают сегодня в Украине. В ваших силах это остановить. Я вас очень прошу, выйдите на улицу, выскажите свое мнение. Не будьте немыми соучастниками преступления, которое творится сегодня на моей земле!" – сказал он.