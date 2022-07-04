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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война, подвиг мамы, Кузьма, работа на таможне, развод, "Марічка". Интервью Гордона с Dzidzio. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским певцом Михаилом Хомой (Dzidzio).

Во время интервью Хома говорил о детстве, о том, кто привил ему любовь к музыке, о том, почему рано умер его отец, а мать более 20 лет назад уехала за границу, о работе на таможне, знакомстве с музыкантом Андреем Кузьменко (Кузьмой) и сотрудничестве с ним, о том, как для него началась война и как она объединила страну, а также о ранение на Яворовском полигоне члена его коллектива, который после нападения России мобилизовался.

"Эта война за свободу и волю. Мы должны довести дело до конца, другого шанса не будет", – сказал во время интервью музыкант.

Хома родился в 1983 году во Львовской области. Детство провел в Новояворовске.

Окончил музыкальную школу (вокально-хоровое отделение). Учился во Львовском музыкальном училище и Киевском национальном университете культуры и искусств.

В начале 2000-х основал во Львове группу "Друзья", с которой выступал на свадьбах и частных мероприятиях, сотрудничал с коллективом таможенной службы Украины "Меркурий".

В 2009 году появилась группа Dzidzio, солистом которой стал Хома и с которой к нему пришла известность. Одним из сооснователей группы был Кузьма.

Как режиссер снял несколько фильмов, сам снимался в кино в качестве актера. Был участником и членом жюри нескольких телевизионных шоу.

Теги: Дмитрий Гордон, Dzidzio, Михаил Хома
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