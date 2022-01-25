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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война с Украиной, Путин уходит, Навальный, Казахстан, Пугачев, Собчак. Интервью Гордона с Карауловым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским журналистом Андреем Карауловым.

Программу записали по Skype, беседа длилась более двух часов. 

Во время интервью Караулов рассказывал о коррупции в РФ, о недовольстве в российском обществе, об уходе президента России Владимира Путина и его преемнике, о вероятном вторжении РФ в Украину, о протестах в Казахстане, о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, о том, смотрел ли Путин шестичасовое интервью, которое его бывший близкий друг, российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев дал Гордону.

Журналист также говорил об оппозиционном политике Алексее Навальном, который сейчас находится в колонии: рассказал, какую тот совершил ошибку, и высказал мнение, что ему грозит опасность.

Караулов родился в 1958 году в подмосковном Калининграде (сейчас – город Королев). Окончил факультет театроведения ГИТИСа.

В 1980-х был редактором журнала "Театральная жизнь" и возглавлял отдел юмора в журнале "Огонек", затем работал в "Независимой газете".

В 1992 году на российском телевидении появилась авторская программа Караулова "Момент истины". В разные годы она выходила на каналах РТР (сейчас "Россия 1"), ТНТ, ТВЦ (сейчас – "ТВ Центр"), "Пятом канале". В 2018 году Караулов покинул проект. Кроме "Момента истины", он вел программу "Русский век" на НТВ, а также "Ворованный воздух" и "Русские люди" на ТНТ.

Является автором нескольких книг, в том числе "Вокруг Кремля" и "Русский ад".

Сейчас развивает свой YouTube-канал.

Предыдущее интервью Гордона с Карауловым вышло в январе 2021 года и набрало 10,4 млн просмотров в YouTube. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Алексей Навальный, Михаил Саакашвили, Андрей Караулов, вторжение, Сергей Пугачев, интервью
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