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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Война в Харькове, Арестович, Вакарчук, "ватники", российские звезды, как закончится война. Интервью Бацман с Жаданом. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с украинским поэтом, прозаиком, переводчиком, волонтером Сергеем Жаданом.

Главной темой интервью стала война России против Украины.

Во время беседы Жадан говорил о том, как Харьков изменился за время войны, о стойкости харьковчан и их желании дать отпор агрессору, о том, почему решил остаться в городе после начала полномасштабной войны, об украинских артистах, которые выступают за рубежом, о помощи музыканта Святослава Вакарчука, о том, почему считает, что российские звезды причастны к военным преступлениям, о коллективной ответственности россиян, о том, чем закончит президент РФ Владимир Путин, о заявлениях советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, а также о том, чем и когда закончится война в Украине.

"ВСУ вернут свои оккупированные территории", – сказал во время интервью поэт. 

Жадан родился в 1974 году в Старобельске Луганской области. Окончил Харьковский национальный педагогический университет имени Григория Сковороды (факультет украинско-немецкой филологии). Учился в аспирантуре в этом университете, получил степень кандидата филологических наук, некоторое время преподавал. 

Жадан живет и работает в Харькове. Пишет поэзию, романы и эссе на украинском языке, а также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков. Жадан обладатель многих литературных премий. В 2010 году его роман "Ворошиловград" стал книгой года по версии украинской службы BBC, а в 2014 году это же произведение было названо книгой десятилетия. 

Сотрудничает с харьковской рок-группой "Собаки в космосе", которая с 2014 года называется "Жадан и собаки". 

С 2014 года Жадан занимается волонтерской деятельностью. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, Сергей Жадан, Святослав Вакарчук, Алеся Бацман, Алексей Арестович, российская агрессия, война России против Украины
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