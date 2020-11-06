Выборы по-американски. Локдаун по-украински.Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" говорят о том, как проходят президентские выборы в США, как повлияет их результат на Украину, настало ли в Украине время объявлять локдаун. Среди гостей программы – министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, соавтор документального фильма "Между двух огней" Ольга Токарюк.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.