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Выборы по-американски. Локдаун по-украински.Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

Сегодня в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" говорят о том, как проходят президентские выборы в США, как повлияет их результат на Украину, настало ли в Украине время объявлять локдаун. Среди гостей программы – министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив, министр здравоохранения Украины Максим Степанов, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко, пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-посол США в Украине Уильям Тейлор, соавтор документального фильма "Между двух огней" Ольга Токарюк.

 
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Теги: Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Петр Порошенко, Арсен Аваков, карантин, выборы в США, Уильям Тейлор, Максим Степанов, Виталий Маркив, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера
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