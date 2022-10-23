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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Взорвут ли Каховскую ГЭС, российские войска в Беларуси, новый срок Си, вернется ли Джонсон. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • заявлении президента Украины Владимира Зеленского в интервью канадским СМИ и ультиматуме президенту РФ Владимиру Путину:
  • падении самолета категории Су-30 на жилой дом в российском Иркутске:
  • задержании Службой безопасности Украины президента промышленного гиганта "Мотор Січ":
  • прогнозе аналитиков Института изучения войны (ISW) о возможном подрыве дамбы Каховской гидроэлектростанции:
  • ситуации в Херсоне:
  • телефонных переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу:
  • отправке российских войск в Беларусь;
  • новом премьер-министре Великобритании;
  • новом сроке правления Си Цзиньпина и внешней политике Китая.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллине (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, Беларусь, Великобритания, Си Цзиньпин, переговоры, политика, Владимир Зеленский, трансляция, журналисты, безопасность, интервью, Василий Голованов, войска, ISW
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