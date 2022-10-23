Два российских пилота погибли при падении самолета Су-30 на дом в Иркутске

"Два пилота погибли при падении самолета Су-30 на частный дом в Иркутске, жертв среди населения нет", – пишет агентство со ссылкой на информацию МЧС РФ.

Контекст:

23 октября в Иркутске самолет Су-30 упал на жилой двухэтажный дом, возник пожар. В МЧС РФ заявляли, что самолет потерпел крушение в Иркутске во время испытательного полета.

17 октября в российском Ейске в жилой дом врезался российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. В девятиэтажке в результате крушения произошел сильный пожар – огонь полностью охватил один из подъездов. Согласно сообщениям российских властей, погибло 13 человек, еще 19 пострадали.

Российское министерство обороны утверждает, что самолет потерпел крушение "при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета". Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. "Радио Свобода" подчеркнуло, что речь идет именно о боевом самолете. Он летел с боезапасом, и из-за детонации снарядов пожарные долго не могли добраться к горящим квартирам, отметило СМИ.