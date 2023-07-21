Задержание Гиркина, отставки Ткаченко и Пристайко, ответ за Крымский мост. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время трансляции Бацман и Шустер будут обсуждать главные события недели, в том числе:

новый взрыв на Крымском мосту;

задержание в России бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина;

первое публичное появление после мятежа в России Евгения Пригожина – собственника российской частной военной компании "Вагнер", которую признали международной преступной организацией;

увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко и заявление об увольнении министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, которое он подал после критики президента Украины Владимира Зеленского.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976-м окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Бацман и Шустер с сентября 2022 года еженедельно по пятницам записывают стримы.