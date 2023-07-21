ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Задержание Гиркина, отставки Ткаченко и Пристайко, ответ за Крымский мост. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Бацман и Шустер будут обсуждать главные события недели, в том числе:

  • новый взрыв на Крымском мосту;
  • задержание в России бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина;
  • первое публичное появление после мятежа в России Евгения Пригожина – собственника российской частной военной компании "Вагнер", которую признали международной преступной организацией;
  • увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко и заявление об увольнении министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, которое он подал после критики президента Украины Владимира Зеленского

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976-м окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина".  

Бацман и Шустер с сентября 2022 года еженедельно по пятницам записывают стримы. 

Теги: Савик Шустер, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках G
Дмитрий ГОРДОН
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать G
Елена ПОСКАННАЯ
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск" G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 