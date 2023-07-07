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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Переговоры США с Кремлем, парики Пригожина, скандал вокруг Луценко, гибель в суде. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Бацман и Шустер обсуждали:

  • спецоперацию в Шевченковском суде Киева, где арестованный пытался бежать и привел в действие взрывное устройство;
  • подготовку к саммиту НАТО в Литве и предшествующую ему поездку украинского президента Владимира Зеленского в Чехию, Словакию, Болгарию; 
  • о чем говорят Белый дом и Кремль;
  • участь главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после отправки в Беларусь и найденные во время обыска у него дома парики, который тот использовал для маскировки во время работы в Африке;
  • травлю бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который сообщил об увольнении из армии из-за инвалидности;
  • и другое значимые события прошедшей недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина". 

Теги: Савик Шустер, НАТО, Алеся Бацман, трансляция, война России против Украины
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