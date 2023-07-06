Полиция опубликовала видео операции КОРД в Шевченковском райсуде Киева

В ведомстве подчеркнули, что "злоумышленник погиб, когда взорвал взрывчатку во время штурма".

Видео показывает события до штурма и после него, в кадр попадает пострадавший правоохранитель.

"Это переговорщик из группы КОРД, ты меня слышишь?" – сказал перед штурмом один из правоохранителей.

Контекст:

Во второй половине дня в Шевченковском районном суде Киева произошло несколько взрывов. СМИ писали, что взрывы устроил обвиняемый в подрыве гранаты возле Верховной Рады 31 августа 2015 года Игорь Гуменюк.

Согласно сообщению суда, один взрыв произошел во время его конвоирования. Через некоторое время в суде услышали повторный взрыв, после которого глава МВД Игорь Клименко сообщил, что Гуменюк подорвал себя.

По предварительным данным МВД, Гуменюк, которому в этот день продлили срок ареста, закрылся в туалете, а потом бросил в караул взрывное устройство (его тип пока не установлен) и пытался убежать. Мужчину остановили выстрелом в воздух, после чего он забаррикадировался в другом помещении суда. Когда начался штурм, Гуменюк бросил в сотрудников КОРД еще один взрывоопасный предмет, в результате обвиняемый погиб, а полицейские получили ранения, сообщил Клименко.

В Министерстве внутренних дел Украины проинформировали, что в Национальной гвардии Украины начали служебное расследование, чтобы выяснить, правильно ли вела себя стража НГУ, сопровождавшая арестованного в суд.