Зеленский, кто вместо Путина, сын Патрушева, закрытие каналов Ахметова, освобождение Херсона. Интервью Гордона с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шустер говорил о войне России против Украины и "фантастическом боевом духе" украинцев, об украинской армии и о том, почему ее уже можно "де-факто считать армией НАТО", о деоккупации украинских территорий, о "картеле", который управляет Россией, и о том, кто сменит Владимира Путина на посту президента РФ, в частности, сможет ли стать новым главой Кремля сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, о президенте Украины Владимире Зеленском, украинском бизнесмене Ринате Ахметове и его решении закрыть медиабизнес, о свободе слова в Украине, следующих президентских выборах и о том, чем будет заниматься дальше.

"Мое ощущение – Украина постепенно переламывает ход войны", – сказал Шустер во время интервью.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы.

В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Он освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде для Newsweek, Der Spiegel, Libération, La Repubblica. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ, где вел программы "Свобода слова", "Герой дня" и комментировал футбольные матчи Лиги чемпионов.

С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещание. С сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина", но в июле 2022 года собственник канала Ринат Ахметов принял решение выйти из медиабизнеса, после чего "Украина" прекратила существование.