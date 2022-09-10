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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Женщина на войне, смерть, слезы, грязь, кровь. Интервью Бацман с замкомандира батальона "Карпатская Сечь" Чашкой. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с заместителем командира 49-го отдельного стрелкового батальона ВСУ "Карпатская Сечь" Марией Чашкой.

Во время интервью Чашка говорила о том, почему, будучи мамой троих детей, пошла добровольцем на фронт, как складываются отношения с детьми, как попала в батальон "Карпатская Сечь" и стала заместителем командира. "Юридически я могла не пойти на войну, но как у гражданина, националиста и офицера запаса – у меня не было выбора", – сообщила Чашка.

Она также рассказала о мотивации украинских бойцов, юморе в окопах и романтических отношениях на фронте. О том, через какие испытания приходится проходить женщинам, которые защищают Украину с оружием в руках. О нравах россиян и том, как украинцы относятся к оркам на самом деле, как помогают ВСУ жители Харьковской области, как война превратила украинцев в "ярко выраженных патриотов и националистов". О героических поступках, гибели героев и мести.

"Победа – это сохранение нации. Либо мы – их, либо они – нас. Мы должны бороться до того момента, когда Россия треснет по швам и разлетится", – заявила Чашка. Она подчеркнула, что война закончится, когда будут восстановлены границы 1991 года. Ни о каких полумерах речи не может быть.

Мария Чашка родилась 23 ноября 1975 года в Тернополе. Получила высшее образование по специальности учитель украинского языка и литературы, а затем степень магистра государственного управления. Была директором Тернопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли. Избиралась депутатом Тернопольского областного совета от ВО "Свобода".

С 2015-го проходила военную службу в добровольческом подразделении и Вооруженных силах Украины. В 2016 году прошла повышение квалификации в Академии Сухопутных войск Украины, служила заместителем командира сводной штурмовой роты, участвовала в боевых действиях в зоне проведения АТО.

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