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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Жизнь в говне, крыша во власти, переворот, электрический стул, Соловьев, Скабеева. Интервью Бацман с Никоновым. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бизнесменом, основателем строительной компании KAN Development Игорем Никоновым.

Во время интервью Никонов говорил о "русском мире", пропагандистах Владимире Соловьеве и Ольге Скабеевой, вероятности переворота в Кремле, о разнице в отношении к власти в России и Украине, чем его напрягает ситуация в Германии, о двойной игре экс-канцлера Ангелы Меркель, а также о том, почему война в Украине скажется на международной экономике, энергетической и продовольственной безопасности в мире, как изменятся украинские города после войны и как много времени понадобится стране, чтобы восстановить свою инфраструктуру.

Игорь Никонов родился 20 июля 1964 года в семье военного в Ташкенте (Узбекистан). В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения) и получил специальность инженер-строитель.

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году основал строительную компанию KAN Developmen. С июля 2014-го по декабрь 2015 года работал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации. Затем остался советником мэра на общественных началах.

Никонов – отец десятерых детей. Вместе с супругой занимается реализацией проектов в сфере медицины и образования.

Теги: Россия, Германия, Ангела Меркель, Украина, коррупция, война, бизнес, Алеся Бацман, Игорь Никонов, Владимир Соловьев, российская агрессия, война России против Украины, власть, инфраструктура, Ольга Скабеева
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