Как хайпанул "Эпицентр" от шоу "Лиги блогеров"

На протяжении съемок шоу "Лиги блогеров" происходили сумасшедшие истории. Участники попадали в нелепые ситуации, набивали тату и скандалили с покупателями "Эпицентра". Первым засветился скандальный одесский блогер Макс Рудада, которой в ночь перед съемками появился в соцсетях с побитым лицом из-за чего съемки перенеслись. Макс объяснил это тем, что быть блогером сложно.

После этого случился еще один инцидент прямо на съемочной площадке. Выполняя задание, "пранк" блогер StaffCat сильно поскандалил с покупателем, дело дошло до драки. Съемочной группе пришлось остановить съемки и вызывать охрану.

Фото: пресс-служба "Эпицентра"

Далее свое выбывание из шоу посчитала несправедливым Алина Кученева и устроила разборки с финалисткой Викторией Платоновой из Николаева, у которой более 100 тыс. подписчиков в Instagram. Блогерши скандалили в Instagram, после чего Виктория сделала себе тату в виде логотипа "Эпицентра", чем озадачила всех. По ее словам, это от любви к компании.

Фото: пресс-служба "Эпицентра"

Еще один скандал, который разлетелся в СМИ и по соцсетям – рекорды, которые победитель шоу Александр Иванчак установил в рамках шоу. Парня несправедливо захейтили за якобы выполнение "дурацких рекордов". В то же время в "Эпицентре" сообщили, что Иванчак побил мировой рекорд шведа Майкла Атосна, который за минуту разорвал 70 бананов. Но шквал хейта только смотивировал Александра. В итоге он победил в шоу "Лига блогеров".

Фото: пресс-служба "Эпицентра"

"Я был уверен, что пройду дальше, но что меня ждет в этом шоу, я не знал. Я бы принимал участие каждый сезон, если бы это было возможным. Блогерство процветает, поколение кардинально меняется в мыслях, в мировоззрении. И то, что "Эпицентр" дает возможность реализоваться блогерам, – это круто. Они понимают, что за этим будущее. Проект "Лига блогеров" достойный, и я очень рад, что принял в нем участие", – рассказывает блогер Александр Иванчак.

На сегодняшний день шоу набрало больше 3,8 млн просмотров в YouTube, более 100 упоминаний в СМИ и более 1000 упоминаний среди блогеров. Участниками были блогеры со всей Украины с количеством подписчиков от 5 тыс. до 3 млн. В "Эпицентре" рассказали, что Иванчак становится полноценным амбассадором компании. А все остальные участники получат долгосрочное сотрудничество.

"Мы не ожидали такой отдачи от каждого из участников! Они поверили в наше шоу, а мы поверили в них. Случилась взаимная синергия, которая уже переросла не просто в сотрудничество, а в дружеские отношения. Каждый из участников уже стал частью нас, поэтому мы готовы к дальнейшему сотрудничеству", – говорит Chief Marketing Officer компании "Эпицентр К" Ирина Шинкаренко.