ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В АМКУ объяснили, почему не могут наказать "Эпицентр" за работу во время карантина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
АМКУ не мог оштрафовать нарушителей карантина из-за того, что не было соответствующих решений суда
АМКУ не мог оштрафовать нарушителей карантина из-за того, что не было соответствующих решений суда
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

У Антимонопольного комитета Украины не было оснований рассматривать дела супермаркетов "Эпицентр", "Новая Линия" и "Леруа Мерлен" в условиях карантина. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба АМКУ.

"Для привлечения нарушителей к ответственности по ст. 15 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" необходимо иметь подтверждение решением органа государственной власти или органа местного самоуправления, наделенного соответствующей компетенцией", – отметили в релизе.

Единственным документом, подтверждающим для АМКУ виновность в совершении административного правонарушения и который был бы основанием для наказания, является решение (постановление) суда, вступившего в законную силу, подчеркнули в комитете.

АМКУ сослался на данные МВД, согласно которым полиция провела проверки 162 супермаркетов, в числе которых "Эпицентр" и "Новая линия", и составила  94 протокола. О 286 админпротоколах сообщали и в мэрии Киева. Специалисты АМКУ изучили Единый государственный реестр судебных решений для выявления потенциальных нарушителей.

о состоянию на 31 мая 2021 года не было обнаружено ни одного действующего решения суда о привлечении к ответственности ООО "Эпицентр К", ЗАО "Новая Линия", или ООО "Леруа Мерлен Украина", или их должностных лиц", – отметили в АМКУ.

Они добавили, что в связи с этим не имеют законных оснований для начала рассмотрения дел о привлечении субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.

"Подчеркиваем: АМКУ не принимал решений об отсутствии нарушений конкуренции в деятельности сетей. Однако в случае вынесения на основе вышеупомянутых протоколов решений суда о наличии нарушения и после вступления их в законную силу, Комитет получит основания для начала дела о недобросовестной конкуренции. Напомним: за это нарушение штраф может достигать до 5% от дохода предприятия за год, предшествовавший нарушению", – добавили в Антимонопольном комитете.

Контекст:

11 ноября 2020 года Кабинет Министров Украины решил ввести в стране "карантин выходного дня"Он предусматривал, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине должны работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания должны были работать только навынос.

Магазины "Эпицентр" и "Новая линия" 12 ноября заявили, что будут работать в выходные и продавать продукты питания, средства гигиены, лекарства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты и корма.

В "Эпицентре" во время "карантина выходного дня" заявили, что объявляют 72-часовую пятницу.

Теги: Украина, полиция, АМКУ, штраф, карантин, законодательство, нарушители, Эпицентр, супермаркет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поцелуйте мой белый зад". Бритни Спирс напомнила миру о своих достижениях
"Поцелуйте мой белый зад". Бритни Спирс напомнила миру о своих достижениях
"Я так устала есть траву. Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне нельзя". Могилевская сказала, на сколько похудела на диете
"Я так устала есть траву. Вокруг арбузы, дыни, ягоды, а мне нельзя". Могилевская сказала, на сколько похудела на диете
"В пробках, рядом с праздничными танками". Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День Независимости
"В пробках, рядом с праздничными танками". Влад Яма пожаловался на репетицию парада на День Независимости
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
Стала известна причина смерти звезды фильма "Убить Билла"
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Изумительно", "Очень сказочно". 54-летняя Кидман засветила голые бедра на обложке австралийского глянца
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Ангелочек мой". 52-летний Авраам Руссо показал семилетнюю дочь
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Девушка, вам лучше получить водительские права". Пэрис Хилтон проехалась на самокате по своей квартире
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
"Пример не очень хороший". 48-летняя Наташа Королева позировала на постаменте памятника кошке
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
Зеленский в вышиванке и джинсовых шортах выполнил 30 повторов своего любимого упражнения. Видео
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
71-летнего российского актера Бориса Щербакова госпитализировали с COVID-19 – СМИ
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
  "Долго в декрете засиживаться не буду". Родившая третьего сына Осадчая рассказала, когда состоится премьера нового сезона "Світського життя"
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
"О боже, какой мужчина", "Дядя Вова – мощь". Кличко-младший выложил в сеть фото в мокрых плавках
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Хороша, зараза", "Я уже так не смогу сесть". 48-летняя Королева удивила сеть растяжкой
"Хороша, зараза", "Я уже так не смогу сесть". 48-летняя Королева удивила сеть растяжкой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS