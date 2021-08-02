Немецкая компания с офисом в Одессе АUTODOC выходит на IPO. Ее оценивают в €10 млрд

АUTODOC оперирует в 27 странах мира и имеет офисы в Германии, Молдове, Польше и Украине Фото: dumskaya.net

Оценкой компании с апреля занимаются банки Goldman Sachs и JP Morgan Chase & Co., окончательная стоимость пакета акций будет известна ближе к завершению этого процесса, сроки которого пока не уточняются.

"Думская пишет, что АUTODOC называют "Amazon для автомобилей". На платформе продается 3,7 миллионов запчастей для легковых и грузовых автомобилей.

Фото: dumskaya.net

Компания была основана в 2008 году в Берлине, а свое нынешнее название получила в 2015 году. Сейчас ежегодный оборот АUTODOC превышает 1 млрд евро.

АUTODOC оперирует в 27 странах мира и имеет офисы в Германии, Молдове, Польше и Украине, в которых работают более 4 тысяч сотрудников.

В начале июле компания открыла новый офис на тысячу сотрудников в центре Одессы. На открытие из Берлина прибыли учредители компании, а также посол Анка Фельдгузен. Один из основателей – Макс Вегнер, в Одессе у него ряд инвестиционных проектов, связанных с туристической инфраструктурой. Кроме того, он занимается благотворительностью. Макс Вегнер поддерживает благотворительные проекты "Добрый обед" и фонд "Корпорация монстров", оказывает поддержку спортсменам, а также участвует в социальных проектах, имеющих связи с Германией.