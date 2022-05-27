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"Оболонь" заявила, что не сотрудничает с РФ и Беларусью

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Сотрудничество со страной-агрессором противоречит принципам и гражданской позиции компании, заявили в пресс-службе "Оболони"
Сотрудничество со страной-агрессором противоречит принципам и гражданской позиции компании, заявили в пресс-службе "Оболони"
Фото: Компанія "Оболонь" / Facebook

Корпорация "Оболонь" не сотрудничает с компаниями в России и Беларуси. Об этом пресс-служба компании сообщила изданию "ГОРДОН" 27 мая.

25 мая политолог, шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко опубликовал список украинских компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, в списке была "Оболонь". Романенко писал, что продукция компании доступна в нескольких торговых сетях РФ.

Пресс-служба компании опровергает сотрудничество с РФ. 

"Наша компания официально не работает со странами-агрессорами – РФ и Беларусью. Не производит и не продает продукцию в указанные страны. А также свидетельствуем, что компания "Оболонь" не несет ответственности за остатки продукции в ритейле России и Беларуси", – сказано в сообщении, предоставленном изданию "ГОРДОН" 27 мая.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

"Оболонь" производит пиво, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, позиционирует себя как крупнейший в Украине производитель напитков. Компания заявляла об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими компаниями в начале марта – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. 

"Мы не поддерживаем никаких связей со страной-агрессором. Использование на территории российской торговой марки от компании "Оболонь" противоречит нашим принципам и гражданской позиции", – говорилось в заявлении компании, опубликованном 10 марта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, пиво, бизнес, Юрий Романенко, война России против Украины, сотрудничество
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