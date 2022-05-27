"Оболонь" заявила, что не сотрудничает с РФ и Беларусью

25 мая политолог, шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко опубликовал список украинских компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, в списке была "Оболонь". Романенко писал, что продукция компании доступна в нескольких торговых сетях РФ.
Пресс-служба компании опровергает сотрудничество с РФ.
"Наша компания официально не работает со странами-агрессорами – РФ и Беларусью. Не производит и не продает продукцию в указанные страны. А также свидетельствуем, что компания "Оболонь" не несет ответственности за остатки продукции в ритейле России и Беларуси", – сказано в сообщении, предоставленном изданию "ГОРДОН" 27 мая.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.
"Оболонь" производит пиво, слабоалкогольные и безалкогольные напитки, позиционирует себя как крупнейший в Украине производитель напитков. Компания заявляла об уходе с российского рынка и прекращении сотрудничества с российскими компаниями в начале марта – после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
"Мы не поддерживаем никаких связей со страной-агрессором. Использование на территории российской торговой марки от компании "Оболонь" противоречит нашим принципам и гражданской позиции", – говорилось в заявлении компании, опубликованном 10 марта.