"Оболонь" заявила, что не сотрудничает с РФ и Беларусью

25 мая политолог, шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко опубликовал список украинских компаний, которые продолжают сотрудничать с РФ, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, в списке была "Оболонь". Романенко писал, что продукция компании доступна в нескольких торговых сетях РФ.

Пресс-служба компании опровергает сотрудничество с РФ.

"Наша компания официально не работает со странами-агрессорами – РФ и Беларусью. Не производит и не продает продукцию в указанные страны. А также свидетельствуем, что компания "Оболонь" не несет ответственности за остатки продукции в ритейле России и Беларуси", – сказано в сообщении, предоставленном изданию "ГОРДОН" 27 мая.