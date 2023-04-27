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Президент "Укрметаллургпрома" заявил о необходимости разобраться с "серыми схемами" экспорта металлолома из Украины

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Экспорт металлолома из Украины нарастает и происходит с нарушениями, заявил Каленков
Экспорт металлолома из Украины нарастает и происходит с нарушениями, заявил Каленков
Фото: depositphotos.com (архив)

Президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" заявляет, что экспорт металлолома из Украины растет рекордными темпами, но механизмы его вывоза остаются проблемой, ведь недобросовестные экспортеры прибегают к различным схемам, чтобы уменьшить платежи в госбюджет.

Его цитирует 27 апреля издание "Главком".

Властям Украины необходимо временно ограничить вывоз лома и разобраться с "серыми схемами" – это даст металлургии достаточно сырья и возможность развиваться, а бюджету – дополнительные средства, считает он.

"Экспорт лома продолжается нарастающими темпами, причем с нарушениями. Сейчас компании, которые экспортируют металлопродукцию, часто получают сертификат "Евро-1" с нарушениями. Как свидетельствуют средства массовой информации, некоторые компании делают такие сертификаты по подложным документам, указывают склады, которых нет в наличии. То есть это даже не серый бизнес, а просто черный. И мне кажется, что наши чиновники могут навести в этом порядок", – заявил Каленков.

Он предположил, что европейские партнеры Украины "будут удивлены", если увидят, что сертификаты "Евро-1" выдаются с нарушениями. Поэтому, по его словам, власти должны как можно скорее навести порядок с металлоломом и схемами его экспорта.

"Если этот металлолом понятного происхождения – например, проданный "Укрзалізницею", – вопросов нет. Но если это металлолом сомнительного происхождения, то он сертификат "Евро-1" получать не должен. Это первое. А второй шаг – Кабинет Министров может наложить мораторий на экспорт лома, на основе законов Украины и международных соглашений. В каждом есть статья об экономической безопасности, в рамках которой Украина имеет право на введение моратория", – пояснил Каленков.

Металлолом – это стратегическое сырье с исчерпаемым источником, добавил он. В средней и долгосрочной перспективе необходимость в ломе в Украине будет только возрастать, считает он. 

"Проблема с дефицитом сырья лома никуда не ушла. Мы обращались и в правительство для того, чтобы разрешить эту ситуацию, и, надеюсь, в ближайшее время мы сможем возобновить диалог", – заключил Каленков.

Теги: Украина, экспорт, металлургия, мораторий, Укрметаллургпром, металлолом
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