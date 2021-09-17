Торговую марку "Корвалол-Дарница" внесли в реестр хорошо известных знаков

Контекст:

Судебный спор между фармпроизводителями продолжается с 2004 года. В 2017-м Апелляционная палата Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году это решение отменил Киевский апелляционной хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы". "Фармак" обратился в Верховный Суд. 25 июня Большая палата этого суда приняла решение направить дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

2 июня 2020 года Верховный Суд отменил решения по знаку "Корвалол Corvalolum", принятые в пользу "Фармака", и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Сейчас, по данным "Українських новин", в реестре хорошо известных знаков числятся обе версии корвалола.