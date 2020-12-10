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"Дарница" в условиях эпидемии использовала все ресурсы, чтобы обеспечить украинцев необходимыми препаратами – Шимкив

С начала эпидемии в Украине не было случаев дефицита лекарств, которые производит "Дарница", подчеркнул глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

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Дмитрий Шимкив: В этом году мы произвели на 200% "Парацетамола" больше, чем планировали, потому что понимали, что пациенты в нем нуждаются и должны были предотвратить дефицит
Дмитрий Шимкив: В этом году мы произвели на 200% "Парацетамола" больше, чем планировали, потому что понимали, что пациенты в нем нуждаются и должны были предотвратить дефицит
Фото: пресс-служба "Дарницы"

Эпидемия COVID-19 и введение тотального локдауна не повлияли на производство "Дарницей" необходимых препаратов для украинцев, поэтому дефицита лекарств компании не было. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

"С начала эпидемии в Украине не было случаев дефицита лекарств, которые производит "Дарница". Мы работаем в три смены с максимальной отдачей, чтобы избежать каких-либо спекуляций вокруг препаратов, которые могут спасти жизнь", – отметил он.

Шимкив напомнил, что "Дарница", в том числе, производит ряд препаратов, которые применяются для лечения симптомов, сопровождающих COVID-19.

"Например, инфузионные растворы для интенсивной терапии или препараты для лечения таких последствий заболевания, как тромбоз. Производим препараты, применяемые при пневмонии и инфекциях, лекарственные средства, которые сопровождают значительные поражения легких, препараты для лечения нервной и сердечно-сосудистой систем, аритмии. В нашем портфеле есть также жаропонижающие препараты, в частности "Парацетамол", который ВОЗ рекомендует как эффективное средство для борьбы с лихорадкой, которая сопровождает коронавирусную болезнь", – рассказал он.

Глава совета директоров Darnitsa Group также добавил, что модель работы в условиях локдауна "Дарница" отладила еще в марте, но продолжает ее совершенствовать. 

"Мы уже знаем, как эффективно организовать дистанционную работу для сотрудников офиса, также у нас есть, без преувеличения, уникальный опыт оперативного и гибкого корректировки плана производства. В частности, в этом году мы произвели на 200% "Парацетамола" больше, чем планировали, потому что понимали, что пациенты в нем нуждаются и должны были предотвратить дефицит. Но на самом деле, первое, о чем мы заботились от начала пандемии, была безопасность команды "Дарницы". Все наши сотрудники уже давно имеют медицинские страховки, но на старте пандемии мы пересмотрели пакетное наполнение, чтобы каждый мог получить медицинскую помощь в случае заболевания COVID-19. Мы закупили для сотрудников вакцину от гриппа, созданную с учетом рекомендаций ВОЗ, и провели кампанию по вакцинации", – отметил он.

"Дарница" основана в 1930 году, портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Бенефициары "Дарницы" – семья Загорий, в 2019 году компания увеличила чистую прибыль на 30%.

Теги: эпидемия, лекарства, Дмитрий Шимкив, Дарница, коронавирус
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