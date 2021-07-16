Экономические потери от оккупации Крыма составили $135 млрд – исследование

"Оценка потерь необходима, чтобы компенсировать эти потери через международные суды, обязав Российскую Федерацию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации, в Украине или даже за рубежом", – говорится в сообщении.
Как отметили в ЦЭС, $135 млрд – это прямые потери активов, в которые входит стоимость земли на крымском полуострове ($3 млрд) и доказанных залежей полезных ископаемых ($52,3 млрд) в виде, в частности, природного газа и сырой нефти, потери жилой недвижимости населением ($42,7 млрд), частных компаний ($18,4 млрд) и банков ($2,7 млрд), а также местных общин ($1,7 млрд).
В оценку не включены макроэкономические последствия временной оккупации полуострова, так как их невозможно отделить от влияния общего комплекса агрессивных действий РФ в отношении Украины.
По данным ЦЭС, из-за российской оккупации украинцы могли потерять в Крыму почти 935 тыс. квартир. До аннексии на полуострове также насчитывалось около 20 тыс. частных предприятий.
Потери государства в ЦЭС оценивают в $14 млрд.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.