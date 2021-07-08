"Способствовал оккупации Крыма". В Украине будут судить заместителя командующего Черноморским флотом ВС РФ

По данным СБУ, подозреваемый содействовал вторжению в Крым российских оккупантов Фото: depositphotos.com

Досудебное расследование установило, что с 20 марта 2014-го по 25 марта 2014 года заместитель командующего ЧФ, находясь в штабе командования ВМС Украины, угрожал украинским военнослужащим и склонял их к государственной измене – переходу на сторону российских оккупантов. Он проводил допросы захваченных украинских офицеров, которых удерживали на гауптвахте Черноморского флота РФ.

Как отметили в Офисе генпрокурора, действия подозреваемого были направлены на нанесение вреда обороноспособности и государственной безопасности Украины, а также изменение границ территории страны.

По данным СБУ, подозреваемый содействовал вторжению военнослужащих государства-агрессора, способствовал оккупации Крыма, а также вел агрессивную войну против Украины.

Ему сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Материалы производства переданы в суд. Имя подозреваемого не уточняется.