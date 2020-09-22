Кислица: Перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – реальна

Демографические изменения в аннексированном Россией Крыму – это огромная проблема. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Крым.Реалии".
"В последней резолюции [ООН] по Крыму есть пункт о демографических изменениях населения в Крыму. И это огромная проблема. И здесь я хочу отдать должное и поблагодарить крымскотатарских патриотов, которые, несмотря на все притеснения, остаются в Крыму. Потому что перспектива вымывания проукраинского населения в Крыму – она реальна. И это то, чего добивается страна-оккупант в Крыму – максимально выдавить любого – будь то крымские татары или другое этническое меньшинство", – сказал дипломат.
По его словам, за время аннексии Россия переселила на полуостров десятки, если не сотни тысяч россиян.
"В ООН знают об этой проблеме, миссия ООН по правам человека тоже в курсе", – заявил Кислица.
15 сентября Кислица заявил, что в 2014 году ООН и ее тогдашний генеральный секретарь Пан Ги Мун не сделали все возможное для предотвращения аннексии Крыма Россией.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.