Крымского татарина Февзиева удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях – омбудсмен

Февзиев находится в камере с еще семью людьми Фото: depositphotos.com

С Февзиевым в камере площадью 11 м² находится еще семь человек при наличии всего шести спальных мест. У одного из удерживаемых – психическое расстройство, отмечает Денисова.

"Крымская солидарность" 31 августа сообщала, что Февзиев не спал двое суток, потому что с ним содержится заключенный с "белой горячкой", которого приходится привязывать, чтобы он не кричал и не избивал сокамерников.

Из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции в помещении постоянная влажность и плесень на стенах.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить украинцу надлежащие условия содержания в соответствии с международными стандартами.