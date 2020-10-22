МИД Украины выразил России протест из-за незаконных археологических раскопок в Крыму

В МИД Украины подчеркнули, что, согласно рекомендациям ЮНЕСКО, Россия должна воздерживаться от проведения археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма.

В МИД Украины отметили, что археологические раскопки в Крыму проводятся в рамках так называемого проекта "Крымская война" Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины выразило России протест из-за незаконных археологических раскопок в оккупированном Крыму. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в МИД, археологические раскопки проводятся в рамках так называемого проекта "Крымская война" на территории Альминской долины и в Севастополе с грубым нарушением норм международного права и законодательства Украины.

"В соответствии с положениями Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года РФ как государство-оккупант должна уважать культурные ценности, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также принимать необходимые меры для их сохранения", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что, согласно рекомендациям ЮНЕСКО, в случае вооруженного конфликта государство, которое оккупировало территорию другого государства, должно воздерживаться от проведения археологических раскопок на оккупированной территории.

"Россия должна прекратить все незаконные археологические раскопки и земляные работы на территории Альминской долины и в Севастополе, а также обеспечить надлежащее отношение ко всему украинскому историко-культурному наследию на временно оккупированной РФ территории Украины", – резюмировали в МИД.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.