На админгранице с Крымом пограничники выявили гражданку РФ, которая притворялась украинкой

За нарушение порядка въезда-выезда из Крыма женщине на три года запретили въезд на территорию Украины, сообщает Госпогранслужба Украины.

На административной границе с Крымом пограничники обнаружили гражданку РФ, которая притворялась украинкой. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным ведомства, 21 сентября в контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" с оккупированного полуострова прибыла женщина, которая при проверке предоставила паспорт гражданки Украины. Пограничники установили, что документ принадлежит не ей, а сама она является гражданкой РФ – при себе у нее также был свой настоящий документ.

Как отметили в Госпогранслужбе, на территорию оккупированного Россией Крыма иностранка попала незаконно.

Паспорт гражданки Украины у нее изъяли. За нарушение порядка въезда-выезда из Крыма женщине на три года запретили въезд на территорию Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.