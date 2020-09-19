Оккупанты ограничили подачу воды на юге Крыма

В Изобильненском водохранилище, расположенном на юге оккупированного Крыма, остался небольшой объем воды, которого хватит только до декабря.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке на оккупированном Россией Крымском полуострове вводятся ограничительные меры подачи воды. Об этом сообщила глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.

По ее словам, с 23.00 до 5.00 в системе водопровода данных населенных пунктов будет снижено давление.

"В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря", – написала Огнева, объясняя причины решения.

Чиновница подчеркнула, что снижение давления – временная мера, и попросила местных жителей экономить воду.