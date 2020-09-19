Оккупанты ограничили подачу воды на юге Крыма

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке на оккупированном Россией Крымском полуострове вводятся ограничительные меры подачи воды. Об этом сообщила глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.
По ее словам, с 23.00 до 5.00 в системе водопровода данных населенных пунктов будет снижено давление.
"В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря", – написала Огнева, объясняя причины решения.
Чиновница подчеркнула, что снижение давления – временная мера, и попросила местных жителей экономить воду.
Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.
В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения Крыма.
В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.
Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.
7 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.
25 августа председатель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в Крым, если там будет гуманитарная катастрофа.
26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких оснований для гуманитарной катастрофы в оккупированном Россией Крыму из-за якобы недостатка воды нет.
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич отметил, что воду в Крым не подадут до полной деоккупации полустрова.