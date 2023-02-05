На оккупированых территориях россияне сжигают украинские книги – Центр национального сопротивления

На захваченных территориях оккупанты изымают книги из общих и школьных библиотек Фото: depositphotos.com

Оккупанты изымают книги из общих и школьных библиотек. В частности в Ровеньках Луганской области также были отмечены случаи массового сжигания украинской литературы в местных котельных, говорится в сообщении.

"Заметим, что практику сжигания книг россияне позаимствовали у нацистской Германии. При этом россияне оправдывают это тем, что они изымают "нацистскую литературу", но в перечень такой литературы попадают все украинские книги", – заявили в ЦНС.

Кроме того, ранее "министерство образования и науки ЛНР" направило руководителям администраций городов и районов, а также подведомственным образовательным организациям документ с советом изъять из фондов школьных библиотек книги из списка, в котором 365 позиций, сообщили в Центре национального сопротивления.