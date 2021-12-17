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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Ну все, остались без хорошей музыки". Музыканту российской группы запретили въезд в Украину

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Гитарист не мог вспомнить, когда последний раз был в Крыму
Гитарист не мог вспомнить, когда последний раз был в Крыму
Фото: ГОРОД 312 / Facebook

В международном аэропорту Борисполь пограничники запретили въезд в Украину музыканту из России, прибывшему в Украину авиарейсом из Стамбула. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"При оформлении и необходимых мерах контроля пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что иностранец нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, неоднократно посещая фестивали, которые проводились на полуострове", – говорится в сообщении.

На вопрос, когда россиянин последний раз посещал Крым, он сначала ответил, что не помнит, а потом начал путаться, называя то 2001-й, то 2014 год. При этом музыкант хорошо помнил другие места, где выступал, отмечают в Госпогранслужбе.

Сообщается, что в Украину гитарист прибыл, чтобы принять участие в творческом проекте.

Задержанный россиянин – музыкант группы "Город 312" Александр Ильчук, сообщает "Главком".

За нарушение норм украинского законодательства россиянина в Украину не пропустили, он получил запрет на въезд в страну на ближайшие три года.

"Ну все, остались без хорошей музыки", – сказал музыкант, получив отказ.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Киев, Крым, Борисполь, Госпогранслужба, аннексия, пограничники, музыкант, нарушение
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