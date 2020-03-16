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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Поклонская: Я очень разочарована в российской судебной, правовой, правоохранительной системе

В РФ выносится много несправедливых приговоров, заявила "экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

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Поклонская попала в Госдуму РФ по спискам "Единой России"
Поклонская попала в Госдуму РФ по спискам "Единой России"
Фото: ЕРА

"Экс-прокурор" аннексированного Россией Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила 12 марта в интервью российскому телеканалу RT, что разочаровалась в российской правоохранительной системе.

"Честно скажу, я очень разочарована в российской судебной, правовой, правоохранительной системе. Потому что очень много несправедливых приговоров. Я их знаю, я их вижу, ко мне люди обращаются. Мне это не нравится. Нужно менять. И я за перемены в этой части", – сказала она.

До аннексии Крыма Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. 2 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин назначил гражданку Украины Поклонскую "прокурором Крыма".

13 мая 2014 года Европейский союз запретил Поклонской въезд на территорию ЕС и заморозил ее активы. В Украине против Поклонской открыты уголовные производства, в частности по ст. 109 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), она объявлена в розыск.

18 сентября 2016 года в России прошли выборы в Госдуму седьмого созыва. В списке партии "Единая Россия" Поклонская шла четвертым номером в 34-й региональной группе от города Севастополя. В связи с избранием депутатом российской Госдумы ее уволили с должности "прокурора" Крыма.

Из-за проведения выборов в аннексированном Крыму Верховная Рада Украины признала новый состав Госдумы РФ нелегитимным.

Теги: Россия, Крым, прокуратура, Наталья Поклонская, приговор, правоохранители
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