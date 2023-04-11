Причастный к преследованию Чийгоза судья оккупированного Крыма получил 12 лет тюрьмы

Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова российскими вооруженными силами осужденный предал присягу на верность украинскому народу и занял должность заместителя председателя незаконно созданного "Киевского районного суда Симферополя Республики Крым".
Он также причастен к незаконному уголовному преследованию митингующих в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года, говорится в сообщении.
Осужденный в 2015 году принял незаконное решение о продлении срока содержания под стражей Чийгоза, которого впоследствии РФ незаконно приговорила к восьми годам лишения свободы.
"Своими действиями и решениями оккупационный судья способствовал становлению незаконно созданных судебных органов и власти России в Крыму, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении взрывной деятельности против Украины", – заявили в прокуратуре.
Суд признал его виновным в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
В прокуратуре не называют имени судьи, но источник сообщил проекту "Крым.Реалии", что речь идет о Денисе Диденко. Он был назначен на "должность" указом президента РФ в декабре 2014 года. Публичных комментариев обвиняемого по делу нет.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины, который прошел перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года. Его обвинили в организации массовых беспорядков.
11 сентября 2017-го подконтрольный России Верховный суд аннексированного Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии строгого режима.
25 октября 2017 года Чийгоза вместе с другим замглавы Меджлиса Ильми Умеровым освободили.