Причастный к преследованию Чийгоза судья оккупированного Крыма получил 12 лет тюрьмы

Прокуроры доказали, что после оккупации полуострова российскими вооруженными силами осужденный предал присягу на верность украинскому народу и занял должность заместителя председателя незаконно созданного "Киевского районного суда Симферополя Республики Крым".

Он также причастен к незаконному уголовному преследованию митингующих в поддержку территориальной целостности Украины возле Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года, говорится в сообщении.

Осужденный в 2015 году принял незаконное решение о продлении срока содержания под стражей Чийгоза, которого впоследствии РФ незаконно приговорила к восьми годам лишения свободы.

"Своими действиями и решениями оккупационный судья способствовал становлению незаконно созданных судебных органов и власти России в Крыму, а также оказывал помощь представителям иностранного государства в проведении взрывной деятельности против Украины", – заявили в прокуратуре.

Суд признал его виновным в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В прокуратуре не называют имени судьи, но источник сообщил проекту "Крым.Реалии", что речь идет о Денисе Диденко. Он был назначен на "должность" указом президента РФ в декабре 2014 года. Публичных комментариев обвиняемого по делу нет.