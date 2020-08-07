Россия тратит миллиарды долларов на проведение пропагандистских мероприятий в Крыму – Джапарова

На организацию и проведение международных конференций в Крыму Российская Федерация тратит миллиарды долларов. Их цель – показать иностранцам "красивую жизнь" на аннексированном полуострове. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Оккупанты тратят миллиарды долларов на проведение международных конференций в Крыму для того, чтобы привлечь на аннексированный полуостров иностранцев. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в интервью турецкому информационному агентству DHA.

По словам заместителя министра, Россия хочет узаконить аннексию полуострова инструментами гибридной войны. А для этого приглашает на пропагандистские конференции людей из разных стран, чтобы заставить их рассказывать, насколько хорошо жить в Крыму.

Джапарова от имени Украины и себя лично поблагодарила Турцию за поддержку территориальной целостности Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Джапарова в конце июля 2020 года заявила, что украинские власти подготовили стратегию деоккупации Крыма, подчеркнув, что на данный момент документ является непубличным и представляет собой лишь часть большой стратегии освобождения оккупированного Россией украинского полуострова.

Также она отметила, что МИД Украины планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам, связанным с Крымом.