Российские моряки предъявили украинским пограничникам документы, выданные в Крыму. Им запретили въезд

"В украинский пункт пропуска "Морской порт Южный" прибыло судно под флагом Либерии. 12 членов команды, все граждане РФ, предъявили пограничникам документы, выданные на территории оккупированного Крыма", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины напомнили, что в соответствии со ст. 9 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", деятельность незаконно созданных или избранных органов и чиновников на временно оккупированной территории также считается незаконной. Любые документы, выданные такими органами или лицами, являются недействительными.