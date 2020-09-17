Собчак назвала Керчь городом России

Российская телеведущая Ксения Собчак в своем шоу рассказывала о нападениях подростков на школы в России и упомянула о стрельбе в политехническом колледже города Керчь в оккупированном Крыму.

Собчак: В России произошло еще с десяток нападений подростков на школы: в Керчи, в Стерлитамаке, в Перми... Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинский город Керчь в аннексированном Крыму российским. Видео с соответствующим заявлением опубликовано на YouTube-канале телеведущей.

Собчак рассказывала о нападениях подростков на школы в России и перечисляла города, в которых это происходило.

"С тех пор в России произошло еще с десяток нападений подростков на школы: в Керчи, в Стерлитамаке, в Перми..." – сказала Собчак.

ВИДЕО

Заявление о Керчи на 2-й минуте. Видео: Ксения Собчак / YouTube

Случай в Керчи, о котором упомянула телеведущая, произошел 17 октября 2018 года. В политехническом колледже сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба.

По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки. В результате инцидента погиб 21 человек (включая стрелка), около 50 пострадали.