Собчак назвала Керчь городом России

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинский город Керчь в аннексированном Крыму российским. Видео с соответствующим заявлением опубликовано на YouTube-канале телеведущей.
Собчак рассказывала о нападениях подростков на школы в России и перечисляла города, в которых это происходило.
"С тех пор в России произошло еще с десяток нападений подростков на школы: в Керчи, в Стерлитамаке, в Перми..." – сказала Собчак.
Случай в Керчи, о котором упомянула телеведущая, произошел 17 октября 2018 года. В политехническом колледже сработало взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, также произошла стрельба.
По информации Следственного комитета РФ, нападение совершил студент колледжа Владислав Росляков. Следствие полагает, что он застрелился после атаки. В результате инцидента погиб 21 человек (включая стрелка), около 50 пострадали.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.