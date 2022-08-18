"Суд" в Крыму оштрафовал посетителя кафе, заказавшего диджею украинскую песню

В российском "суде" изданию сообщили, что "злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что был сильно пьян".
Вынося решение о штрафе, "суд" констатировал, что на проекторе во время исполнения песни "Дикое поле" транслировались видеоизображение "по дискредитации использования ВС РФ", а также символика запрещенного в России полка "Азов".
15 августа российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал на 10 суток диджея, который по заказу Гайна включил песню "Дикое поле". Он также был обвинен в демонстрации экстремистской символики.
"Дикое поле" Yarmak – композиция в стиле рэп с патриотическим текстом, графика изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе российскими. Клип заканчивается надписью "Слава ВСУ".