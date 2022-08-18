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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Суд" в Крыму оштрафовал посетителя кафе, заказавшего диджею украинскую песню

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Посетитель крымского кафе, заказавший украинскую песню, будет вынужден заплатить штраф
Посетитель крымского кафе, заказавший украинскую песню, будет вынужден заплатить штраф
Скрин: Yarmak Music / Youtube

Дмитрий Гайн, который в караоке-баре "Краб" города Щелкино во временно оккупированном Крыму попросил диджея поставить песню "Дикое поле" украинского рэпера Yarmak, заплатит штраф 50 тыс. руб. (более 30 тыс. грн). Об этом сообщило 17 августа российское издание "Коммерсантъ".

В российском "суде" изданию сообщили, что "злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что был сильно пьян".

Вынося решение о штрафе, "суд" констатировал, что на проекторе во время исполнения песни "Дикое поле" транслировались видеоизображение "по дискредитации использования ВС РФ", а также символика запрещенного в России полка "Азов".

15 августа российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал на 10 суток диджея, который по заказу Гайна включил песню "Дикое поле". Он также был обвинен в демонстрации экстремистской символики.

Контекст:

"Дикое поле" Yarmak – композиция в стиле рэп с патриотическим текстом, графика изображает украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе российскими. Клип заканчивается надписью "Слава ВСУ".

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