"Суд" в Крыму оштрафовал посетителя кафе, заказавшего диджею украинскую песню

В российском "суде" изданию сообщили, что "злоумышленник полностью признал свою вину и пояснил, что был сильно пьян".

Вынося решение о штрафе, "суд" констатировал, что на проекторе во время исполнения песни "Дикое поле" транслировались видеоизображение "по дискредитации использования ВС РФ", а также символика запрещенного в России полка "Азов".

15 августа российский "суд" в оккупированном Крыму арестовал на 10 суток диджея, который по заказу Гайна включил песню "Дикое поле". Он также был обвинен в демонстрации экстремистской символики.