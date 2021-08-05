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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украинский суд арестовал 13 российских самолетов за рейсы в оккупированный Крым

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Ранее арест был наложен на 211 воздушных судов, которые совершали полеты на оккупированный полуостров
Ранее арест был наложен на 211 воздушных судов, которые совершали полеты на оккупированный полуостров
Фото: depositphotos.com

Украинский суд арестовал 13 самолетов российского авиаперевозчика за рейсы в оккупированный Крым. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя.

По данным прокуратуры, в период с 2019 года и по настоящее время, нарушая нормы международного и украинского законодательства, авиаперевозчик из РФ незаконно использует 13 пассажирских самолетов Airbus для переправки лиц через государственную границу Украины. Билеты на и с оккупированного украинского полуострова продаются на веб-ресурсе авиакомпании, сообщили в ведомстве, не уточнив, о каком именно перевозчике идет речь.

"Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями в АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов", – подчеркнули в прокуратуре.

По факту перевозки пассажиров в и из закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-авиа" было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) и ст. 334 (момент приобретения права собственности по договору) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

В прокуратуре АР Крым отметили, что на данный момент известно по меньшей мере о 37 российских авиакомпаниях, которые осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный украинский полуостров.

Ранее в рамках данного уголовного производства был наложен арест еще на 211 воздушных судов.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину29 сентября российское федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.

В Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивали, что переговоры о возобновлении авиасообщения невозможны, пока российские компании не прекратят полеты в Крым и не выплатят все штрафные санкции за эти незаконные перелеты.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, оккупация, граница, аннексия, самолеты, авиаперевозки, перевозки, билеты, уголовное производство, авиакомпания, суд, пассажиры
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