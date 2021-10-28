В Apple Music for Artists исправили карту с "российским" Крымом

Карты в приложении Apple Music for Artists с "российским" Крымом исправлены, сообщили посольству Украины в американской компании

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – отметили в диппредставительстве.

Посольству Украины в США поручили разобраться, почему Apple изобразила Крым как часть России, сообщил "Укринформу" 20 октября спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины".

На изображение Крыма "российским" в приложении Apple 19 октября обратило внимание Instagram-сообщество culture_ukraine. Украина была изображена без полуострова, но при этом он был на карте России.

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