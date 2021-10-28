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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Apple Music for Artists исправили карту с "российским" Крымом

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Карты в приложении Apple Music for Artists с "российским" Крымом исправлены, сообщили посольству Украины в американской компании
Карты в приложении Apple Music for Artists с "российским" Крымом исправлены, сообщили посольству Украины в американской компании

Американская компания Apple исправила в приложении Apple Music для артистов свои карты с Крымом, ранее изображаемым как часть страны-оккупанта – РФ. Об этом 27 октября в Facebook сообщило посольство Украины в США.

"Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина", – отметили в диппредставительстве.

https://www.facebook.com/ukr.embassy.usa/posts/4522430214466842

Посольству Украины в США поручили разобраться, почему Apple изобразила Крым как часть России, сообщил "Укринформу" 20 октября спикер МИД Олег Николенко.

Он подчеркнул, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины".

На изображение Крыма "российским" в приложении Apple 19 октября обратило внимание Instagram-сообщество culture_ukraine. Украина была изображена без полуострова, но при этом он был на карте России.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Американская компания Apple выпускает компьютеры, ноутбуки, телефоны, планшеты, умные часы и по уровню рыночной капитализации входит в число самых дорогих компаний в мире.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, Apple, посольство, аннексия, посольство Украины, приложение
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