В Минкульте Украины рассказали, где до деоккупации Крыма будет храниться скифское золото

По ее словам, там есть все необходимые условия для хранения скифского золота.

"Мы будем с нетерпением ждать возвращения ценностей в Украину. У нас есть определенный музей, куда они должны вернуться. И как временное решение – Национальный музей истории Украины, до того, как Крым будет деоккупирован. И только тогда лишь после этого сможем говорить о возвращении этих ценностей в Крым", – подчеркнула Чуева.