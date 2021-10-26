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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Минкульте Украины рассказали, где до деоккупации Крыма будет храниться скифское золото

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В решении суда говорится, что скифское золото является частью культурного наследия Украинского государства
В решении суда говорится, что скифское золото является частью культурного наследия Украинского государства
Фото: EPA

После возвращения в Украину коллекция скифского золота будет храниться в Национальном музее истории Украины. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Екатерина Чуева.

По ее словам, там есть все необходимые условия для хранения скифского золота.

"Мы будем с нетерпением ждать возвращения ценностей в Украину. У нас есть определенный музей, куда они должны вернуться. И как временное решение – Национальный музей истории Украины, до того, как Крым будет деоккупирован. И только тогда лишь после этого сможем говорить о возвращении этих ценностей в Крым", – подчеркнула Чуева.

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.

26 октября 2021 года Апелляционный суд решил, что музей должен передать экспонаты Украине. В тексте решения говорится, что скифское золото может считаться наследием Крыма, так как происходит оттуда, но при этом оно является частью культурного наследия Украинского государства.

Теги: Киев, Крым, Украина, Амстердам, культура, музеи, скифское золото, аннексия, Минкульт, история
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