Апелляционный суд Амстердама обнародовал текст решения о возвращении скифского золота Украине

Апелляционный суд сегодня решил, что Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где хранится коллекция, должен передать Украине экспонаты.
В документе сказано, что суд первой инстанции решил передать Украине коллекцию, применив закон Нидерландов о наследии. Апелляционный суд пришел к такому же решению на другом основании, так как считает, что закон о наследии не применяется в этом случае.
"Украинское государство владеет предметами, принадлежащими коллекции Херсонеса Таврического, одного из четырех музеев. Апелляционному суду не удалось выяснить, владеет ли Украинское государство предметами, находящимися в коллекциях трех других музеев. Однако нет необходимости устанавливать право собственности Украинского государства или Автономной Республики Крым", – говорится в решении.
Музейные экспонаты могут считаться наследием Крыма, так как происходят оттуда, но они являются частью культурного наследия Украинского государства, подчеркивается в документе.
"Апелляционный суд считает, что культурный интерес, который заключается в сохранении музейных экспонатов, является общественным интересом Украинского государства, имеющим большой вес. Украинское государство защитило этот интерес, приняв в 1995 году закон "О музеях и музейном деле", – сообщили в суде.
Там пояснили, что закон о музеях обеспечивает режим защиты экспонатов, его цель – предотвратить выход таких музейных экспонатов из сферы влияния Украинского государства.
"Защита, предусмотренная законом о музеях, более подробно изложена в постановлении Кабинета Министров Украины и приказе, основанном на этом законе. Приказ предписывает, что музейные экспонаты должны быть перевезены в Национальный музей истории Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера. Апелляционный суд считает, что Украинское государство имело право принять такую временную меру для защиты своего культурного наследия, несмотря на право музеев на оперативное управление. Общественные интересы, о которых идет речь, имеют большой вес, и это дело тесно связано с Украинским государством. Хотя постановления вторгаются в частные правоотношения, они делают это во имя культурных интересов, которые перевешивают интересы крымских музеев", – подчеркнули в суде.
В решении уточняется, что законодательство Нидерландов допускает приоритет этих украинских норм.
"Музей Алларда Пирсона больше не обязан возвращать предметы крымским музеям. Он должен передать крымские сокровища Украинскому государству на хранение до стабилизации ситуации в Крыму", – резюмировали в суде.
Решение апелляции может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, уточняется в документе.
В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка "Крым: золото и тайны Черного моря". Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.
После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве "власти" Крыма.
В сентябре 2014 года в Украину вернулись 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.
Представители крымских музеев заявили, что "разочарованы и шокированы" исходом дела, и обжаловали решение.