Апелляционный суд Амстердама обнародовал текст решения о возвращении скифского золота Украине

Апелляционный суд сегодня решил, что Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, где хранится коллекция, должен передать Украине экспонаты.

В документе сказано, что суд первой инстанции решил передать Украине коллекцию, применив закон Нидерландов о наследии. Апелляционный суд пришел к такому же решению на другом основании, так как считает, что закон о наследии не применяется в этом случае.

"Украинское государство владеет предметами, принадлежащими коллекции Херсонеса Таврического, одного из четырех музеев. Апелляционному суду не удалось выяснить, владеет ли Украинское государство предметами, находящимися в коллекциях трех других музеев. Однако нет необходимости устанавливать право собственности Украинского государства или Автономной Республики Крым", – говорится в решении.

Музейные экспонаты могут считаться наследием Крыма, так как происходят оттуда, но они являются частью культурного наследия Украинского государства, подчеркивается в документе.

"Апелляционный суд считает, что культурный интерес, который заключается в сохранении музейных экспонатов, является общественным интересом Украинского государства, имеющим большой вес. Украинское государство защитило этот интерес, приняв в 1995 году закон "О музеях и музейном деле", – сообщили в суде.

Там пояснили, что закон о музеях обеспечивает режим защиты экспонатов, его цель – предотвратить выход таких музейных экспонатов из сферы влияния Украинского государства.

"Защита, предусмотренная законом о музеях, более подробно изложена в постановлении Кабинета Министров Украины и приказе, основанном на этом законе. Приказ предписывает, что музейные экспонаты должны быть перевезены в Национальный музей истории Украины в Киеве до стабилизации ситуации в Крыму. Это временная мера. Апелляционный суд считает, что Украинское государство имело право принять такую временную меру для защиты своего культурного наследия, несмотря на право музеев на оперативное управление. Общественные интересы, о которых идет речь, имеют большой вес, и это дело тесно связано с Украинским государством. Хотя постановления вторгаются в частные правоотношения, они делают это во имя культурных интересов, которые перевешивают интересы крымских музеев", – подчеркнули в суде.

В решении уточняется, что законодательство Нидерландов допускает приоритет этих украинских норм.

"Музей Алларда Пирсона больше не обязан возвращать предметы крымским музеям. Он должен передать крымские сокровища Украинскому государству на хранение до стабилизации ситуации в Крыму", – резюмировали в суде.

Решение апелляции может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, уточняется в документе.