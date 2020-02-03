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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Нью-Йорке активисты протестовали против концертов российского музыканта Бутмана, поддержавшего аннексию Крыма

Четыре вечера подряд около 30 активистов проводили акции протеста у джаз-клуба Blue Note в Нью-Йорке, где выступал российский саксофонист Игорь Бутман – сторонник политики президента РФ Владимира Путина в Украине.

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Некоторые зрители после общения с пикетчиками решили на концерт Бутмана не идти
Некоторые зрители после общения с пикетчиками решили на концерт Бутмана не идти
Фото: jazz.ru

В Нью-Йорке гражданские активисты – выходцы из РФ и Украины – протестуют против гастролей российского саксофониста Игоря Бутмана, который поддержал аннексию Крыма и политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Акции начались 30 января и продолжались четыре вечера подряд, пока Бутман играл в джаз-клубе Blue Note. В пикетах участвовали около трех десятков человек.

Журналист из Нью-Йорка Юлия Городецкая рассказала "Радио Свобода", что Бутман уже играл в Blue Note в 2015 году.

"Тогда владельцы заведения в обмен на отмену протеста предложили убрать с афиши имя Бутмана, который, по их словам, выступает "на подтанцовке". Организаторы протестов не согласились. В этот раз в Blue Note на письма протеста и просьбы отменить концерты хозяева клуба решили не отвечать", – говорится в сообщении.

По данным "Радио Свобода", в этот раз Бутман приехал в сопровождении молодых людей спортивного телосложения, которых пикетчики называют "титушками". Один из участников акции рассказал, что молодые люди не говорили по-английски и спрашивали, что означает слово shame (позор), которое протестующие скандировали идущей на концерт публике.

По словам активистом, некоторые зрители после общения с пикетчиками решили на концерт не идти.

После Нью-Йорка оркестр и квинтет Игоря Бутмана отправятся в Балтимор, Чикаго, Майами и Бостон, где их тоже ожидают протесты, говорят активисты.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Крым, музыка, титушки, Нью-Йорк, пикет, активист, Игорь Бутман, акции протеста
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