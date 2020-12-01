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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Верховный Суд отменил приговор бывшему крымскому депутату Ганышу, осужденному за госизмену – адвокат

Верховный Суд Украины вернул дело бывшего крымского депутата Василия Ганыша на повторное апелляционное рассмотрение, рассказал его адвокат Андрей Руденко.

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Ганыш был приговорен к 12 годам лишения свободы
Ганыш был приговорен к 12 годам лишения свободы
Фото: krymr.com

Верховный Суд Украины отменил приговор единственному осужденному за госизмену бывшему депутату Верховного совета Крыма Василию Ганышу. Об этом 1 декабря в комментарии "РБК-Украина" рассказал его адвокат Андрей Руденко.

"Сегодня Верховный Суд рассмотрел нашу кассацию, отменил приговор и вернул дело на повторное апелляционное рассмотрение", – сказал Руденко.

Мотивацию решения суда адвокат не назвал.

В марте 2015 года ГПУ объявила в розыск 76 бывших депутатов Верховного совета Крыма. Ганыш был задержан 28 апреля 2015 года в пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области. Свою вину в госизмене обвиняемый отрицал.

В 2018 году Днепровский районный суд Киева приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы. Ему вменяли способствование подрывной деятельности России на территории Украины путем участия в голосовании за российскую "конституцию Крыма". Он находился под домашним арестом в ожидании решения по кассационной жалобе.

В июле 2020 года суд постановил взять Ганыша под арест.

26 октября "РБК-Украина" со ссылкой на источники писало, что Богунский районный суд Житомира освободил Ганыша из тюрьмы.

Теги: Крым, Верховный Суд, Василий Ганыш
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