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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом

Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать контрольный пункт въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом при наличии ID-карты или паспорта гражданина Украины.

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Дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей, сообщили в министерстве
Дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей, сообщили в министерстве
Фото: radiosvoboda.org

9 февраля вступили в силу новые правила пересечения административной границы с оккупированным Крымом для детей в возрасте до 16 лет. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать контрольный пункт въезда и выезда при наличии паспорта Украины (ID-карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу и наличии информации об обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования, к которой работники Госпогранслужбы в КПВВ будут иметь доступ", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей.

В ведомстве добавили, что до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.

24 декабря 2019 года Кабмин Украины упростил подросткам пересечение админграницы с Крымом.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, граница, Госпогранслужба, аннексия, подростки, КПВВ, Кабмин
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