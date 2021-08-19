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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Мы видим планы России по увеличению Черноморского флота

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Зеленский заявил, что Украина понимает, что происходит в Крыму
Зеленский заявил, что Украина понимает, что происходит в Крыму
Фото: ЕРА

Украина знает о планах России увеличить свой Черноморский флот, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, которое было опубликовано 19 августа проектом "Крым.Реалии".

Глава государства назвал оккупированный Россией Крым "милитаризованным" островом, выглядящим, "как авианосец РФ с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности – естественной, экологической, туристической".

"Все это, простите, должно что-то есть, что-то пить, как-то жить. Поэтому они будут превращать в любом случае местное население в обслуживающий персонал. Больше ничего там не будет. Это не просто слова ‒ "авианосец". Мы просто видим, что происходит, сколько кораблей, сколько военных катеров, сколько тяжелой техники, сколько всего там сейчас находится. Мы видим планы по увеличению Черноморского флота в Черноморском регионе со стороны Российской Федерации. Мы видим детально эти планы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что усиление техники и военного контингента происходит в том числе под предлогом российско-белорусских учений "Запад 2021", которые намечены на сентябрь.

"Мы понимаем, что происходит, и понимаем, что отвода медленного не будет. И я считаю, что в принципе, будет максимально делаться так, чтобы все, что положено, там осталось", – объяснил президент Украины.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Черноморский флот РФ находился в Крыму еще до оккупации. Весной 2010 года в Харькове тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали соглашения, по которым Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора Украины. 

Теги: Крым, Черноморский флот РФ, Владимир Зеленский
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