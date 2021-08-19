Зеленский: Мы видим планы России по увеличению Черноморского флота

Глава государства назвал оккупированный Россией Крым "милитаризованным" островом, выглядящим, "как авианосец РФ с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности – естественной, экологической, туристической".

"Все это, простите, должно что-то есть, что-то пить, как-то жить. Поэтому они будут превращать в любом случае местное население в обслуживающий персонал. Больше ничего там не будет. Это не просто слова ‒ "авианосец". Мы просто видим, что происходит, сколько кораблей, сколько военных катеров, сколько тяжелой техники, сколько всего там сейчас находится. Мы видим планы по увеличению Черноморского флота в Черноморском регионе со стороны Российской Федерации. Мы видим детально эти планы", – сказал Зеленский.

Он отметил, что усиление техники и военного контингента происходит в том числе под предлогом российско-белорусских учений "Запад 2021", которые намечены на сентябрь.

"Мы понимаем, что происходит, и понимаем, что отвода медленного не будет. И я считаю, что в принципе, будет максимально делаться так, чтобы все, что положено, там осталось", – объяснил президент Украины.