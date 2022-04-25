Зеленский назначил нового представителя президента Украины в Автономной Республике Крым

Причина увольнения в документе не указана.

Следующим указом Зеленский назначил на освободившуюся должность Тамилу Ташеву.

Правозащитница была заместителем Кориневича с 2019 года, отмечает в Facebook представительство президента в АРК.

"Ташева работает в команде представительства/офиса Крымской платформы с 2019 года, поэтому соответствующее назначение является плановым и направленным на сохранение всех предыдущих институциональных достижений и их логическое и гармоничное развитие. Для Тамилы Ташевой вопрос временно оккупированного Крыма – это вопрос ее малой родины", – сказано в посте.

Сама Ташева заявила в Facebook, что "эти кадровые ротации готовились до 24 февраля", то есть до масштабного вторжения России в Украину.

"Мы совместно с командой принимали эти решения и получили полную поддержку от Офиса президента Украины и президента. Конечно, я продолжу то, что мы начали в 2019 году, и с вашей поддержкой, ради нашего государства, ради Крыма и наших людей – сможем сделать еще много важных вещей", – подчеркнула Ташева.